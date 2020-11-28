В США решили разнообразить виды смертной казни

Такое решение принято в связи с нежеланием фармакологических компаний предоставлять препараты для смертельных инъекций, которые приняты в качестве меры наказания во всех штатах, из-за репутационных рисков.

Известно, что в США планируют казнить до Власти США намерены казнить пятерых осужденных на федеральном уровне до инаугурации избранного президента Соединённых штатов 20 января 2012 год. По данным CNN, в этом случае число казненных за последние полгода федеральных преступников составит 13 человек.

