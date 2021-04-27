В США попросили посмертно помиловать Джорджа Флойда по делу о наркотиках
Адвокат Эллисон Мэтис подала от имени семьи Джорджа Флойда прошение о его посмертном помиловании по уголовному делу о хранении наркотиков. Об этом сообщает телеканал WRCBtv.
Напомним, что афроамериканец был убит полицейским в мае прошлого года, что вызвало волну протестов в США. Суд присяжных в американском Миннеаполисе подтвердил вину бывшего сотрудника полиции Дерека Шовина в непредумышленном убийстве, его могут приговорить к тюремному заключению на срок до 40 лет.
В 2004 году Флойд был арестован в Техасе за распространение наркотиков, свою вину он признал.
Ранее в США полицейский застрелил 16-летнюю афроамериканку Макайю Брайант, сообщает местный телеканал 10TV.
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