В США попросили посмертно помиловать Джорджа Флойда по делу о наркотиках

Адвокат Эллисон Мэтис подала от имени семьи Джорджа Флойда прошение о его посмертном помиловании по уголовному делу о хранении наркотиков. Об этом сообщает телеканал WRCBtv.

Напомним, что афроамериканец был убит полицейским в мае прошлого года, что вызвало волну протестов в США. Суд присяжных в американском Миннеаполисе подтвердил вину бывшего сотрудника полиции Дерека Шовина в непредумышленном убийстве, его могут приговорить к тюремному заключению на срок до 40 лет.