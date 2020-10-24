В США извинились перед российскими учёными за отказ публиковать статью
Американский геофизический союз (American Geophysical Union — AGU) принёс извинения российским учёным за то, что им было отказано в публикации статьи в научном журнале на фоне санкций, сообщает РИА Новости.
«После тщательного рассмотрения процесса, через который прошла рукопись, мы определили, что ошиблись, когда решили, что статья не может быть принята к рассмотрению из-за санкций. Мы приносим извинения авторам», — сообщается в заявлении AGU.
Также американская организация предложила российским исследователям направить статью на рассмотрение к публикации повторно. В Союзе отметили, что рассмотрят материалы учёных РФ наравне с другими заявками, сообщает RT.
Напомним, в Институте прикладной физики Российской академии наук заявили об отказе AGU в публикации статьи отечественных исследователей «Новая связь между Эль-Ниньо — Южным колебанием и атмосферным электричеством» публиковать в журнале Geophysical Research Letters.
AGU аргументировал решение тем, что не может рассматривать работы, которые финансируются правительством России и Минобразования.
Ранее российский МИД отреагировал на введение США санкций против российских НИИ. США внесли в санкционные списки пять российских НИИ, подозревaя их в рaботе над химическим и биологическим оружием. Один из них - 48-й ЦНИИ Минобороны РФ, который вместе с центром Гaмалеи создaвал вaкцину от коронавирусa.
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