В США извинились перед российскими учёными за отказ публиковать статью

«После тщательного рассмотрения процесса, через который прошла рукопись, мы определили, что ошиблись, когда решили, что статья не может быть принята к рассмотрению из-за санкций. Мы приносим извинения авторам», — сообщается в заявлении AGU.

Также американская организация предложила российским исследователям направить статью на рассмотрение к публикации повторно. В Союзе отметили, что рассмотрят материалы учёных РФ наравне с другими заявками, сообщает RT.

Напомним, в Институте прикладной физики Российской академии наук заявили об отказе AGU в публикации статьи отечественных исследователей «Новая связь между Эль-Ниньо — Южным колебанием и атмосферным электричеством» публиковать в журнале Geophysical Research Letters.

AGU аргументировал решение тем, что не может рассматривать работы, которые финансируются правительством России и Минобразования.

Ранее российский МИД отреагировал на введение США санкций против российских НИИ. США внесли в санкционные списки пять российских НИИ, подозревaя их в рaботе над химическим и биологическим оружием. Один из них - 48-й ЦНИИ Минобороны РФ, который вместе с центром Гaмалеи создaвал вaкцину от коронавирусa.



