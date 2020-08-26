США ввели санкции в отношении пяти российских НИИ

США ввели санкции в отношении пяти российских НИИ. В черный список попал в том числе Центральный научно-исследовательский институт №48 Минобороны РФ, известный как один из разработчиков первой вакцины от коронавируса.

Шесть стран присоединились к продлению санкций ЕС против России

Поводом для введения ограничительных мер стали обвинения НИИ в разработке биологического и химического оружия, передает Ura.ru.

По сообщению министерства торговли США, под санкции попали также НИИ в Кирове и в Сергиевом Посаде, НИИ в Екатеринбурге и государственный НИИ органической химии и технологии, пишет "Свободная пресса".

Ранее в августе шесть стран присоединились к продлению санкций ЕС против России, которые были введены после после вхождения Крыма в состав РФ. Черногория, Албания, Норвегия, Исландия, Украина и Грузия вновь подтвердили свое присоединение к решению Совета ЕС о продлении на год ограничительных антироссийских мер.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции США
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