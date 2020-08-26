США ввели санкции в отношении пяти российских НИИ
США ввели санкции в отношении пяти российских НИИ. В черный список попал в том числе Центральный научно-исследовательский институт №48 Минобороны РФ, известный как один из разработчиков первой вакцины от коронавируса.
Поводом для введения ограничительных мер стали обвинения НИИ в разработке биологического и химического оружия, передает Ura.ru.
По сообщению министерства торговли США, под санкции попали также НИИ в Кирове и в Сергиевом Посаде, НИИ в Екатеринбурге и государственный НИИ органической химии и технологии, пишет "Свободная пресса".
Ранее в августе шесть стран присоединились к продлению санкций ЕС против России, которые были введены после после вхождения Крыма в состав РФ. Черногория, Албания, Норвегия, Исландия, Украина и Грузия вновь подтвердили свое присоединение к решению Совета ЕС о продлении на год ограничительных антироссийских мер.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
971 тыс.+4 676 / сут.
Умерли
16 683+115 / сут.
Выздоровели
786 тыс.+6 403 / сут.
- В России создают комбинированную вакцину от гриппа и коронавируса
- США ввели санкции в отношении пяти российских НИИ
- Взрыв бытового газа произошел в многоэтажке в Керчи
- Собянин: Москвичи могут принять участие в исследованиях вакцины от COVID-19
- Голикова: почти половина коек для больных коронавирусом в РФ свободна
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru