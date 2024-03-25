В США 65-летний мужчина выиграл в лотерее $1,76 млрд

Обладателем второго по размерам джекпота в истории лотерей — $1,76 миллиарда — стал 65-летний житель американского штата Калифорния Теодорус Страйк. Об этом сообщает New York Post.

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В октябре прошлого года стало известно, что участник лотереи Powerball в США выиграл $1,76 млрд, при этом личность счастливчика не раскрывалась.

По данным New York Post, Страйк родился на Гавайских островах, а сейчас живет в поселке Фрейзер-Парк. У мужчины есть сын и внуки. Также известно, что до выигрыша у американца были проблемы с деньгами: Страйку даже пришлось перезаложить дом, купленный в ипотеку в 2010 году за $86,7 тысячи.

Ранее жительница города Гринвилл, штат Южная Каролина выиграла в лотерею $2 млн, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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