В среднем более 40% россиян сознательно ограничивают активность в Сети

Согласно результатам исследования, женщины чаще мужчин ограничивают время, проведенное в интернете (порядка 43,8% женщин против 37% среди мужчин).

Также отмечается, что более 47% родителей прибегают к отдыху от интернета во время декретного отпуска.

Ранее клинический психолог Мария Манина посоветовала не путать любовь к себе и эгоизм, напоминает RT.

