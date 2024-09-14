В среднем более 40% россиян сознательно ограничивают активность в Сети
Каждый седьмой россиянин самостоятельно ограничивает себе доступ к Сети, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на аналитические материалы Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ.
Согласно результатам исследования, женщины чаще мужчин ограничивают время, проведенное в интернете (порядка 43,8% женщин против 37% среди мужчин).
Также отмечается, что более 47% родителей прибегают к отдыху от интернета во время декретного отпуска.
Ранее клинический психолог Мария Манина посоветовала не путать любовь к себе и эгоизм, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru