В среднем более 40% россиян сознательно ограничивают активность в Сети

Каждый седьмой россиянин самостоятельно ограничивает себе доступ к Сети, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на аналитические материалы Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ.

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Согласно результатам исследования, женщины чаще мужчин ограничивают время, проведенное в интернете (порядка 43,8% женщин против 37% среди мужчин).

Также отмечается, что более 47% родителей прибегают к отдыху от интернета во время декретного отпуска.

Ранее клинический психолог Мария Манина посоветовала не путать любовь к себе и эгоизм, напоминает RT.

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ФОТО: ТАСС / Олег Елков
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