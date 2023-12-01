Более 400 столичных строительных заводов попали на цифровую карту
В перечень ключевых изготовителей строительной продукции столичного региона вошли 435 заводов, расположенных в Москве и в Подмосковье. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, на вошедших в реестр предприятиях изготавливают стройматериалы, изделия, конструкции, оборудование, машины и механизмы. Они осуществляют поставки на московские стройплощадки, добавил Бочкарёв.
Заммэра пояснил, что реестр создавался на основе данных Московского территориального строительного каталога. Картографическая схема находится на Портале открытых данных городской информационной системы «Единое хранилище данных города Москвы», которая создана на базе Единой цифровой платформы градостроительной деятельности. С ней могут ознакомиться все желающие, отметил вице-мэр.
Глава столичного Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин отметил, что впоследствии сведения можно будет использовать для определения логистических цепочек поставок продукции на объекты. По его словам, Картографическая схема в дальнейшем будет доступна на портале «СтроимПросто» и в Московском территориальном строительном каталоге.
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