В списки Общественных наблюдательных комиссий не попали известные правозащитники
Общественная палата не внесла в новые списки Общественных наблюдательных комиссий (ОНК) ни одного известного правозащитника и журналиста. Об этом пишет журналист mк.ru Ева Меркачева, которая также подавала заявку на вступление в ОНК.
По ее словам, в списках отсутствуют создатель «Команды против пыток» Игорь Каляпин (признан в РФ иногагентом), директор Московской Хельсинкской группы Светлана Астраханцева, президент Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, также нет ни одного профессионального журналиста. В связи с отсутствием их в новых списках у них не будет права посещать тюрьмы с проверками.
Как отмечает Меркачева, в списки попали те, кто покрывал пытки в тюрьмах. Журналистка отмечает, что это сделает тюрьму еще более закрытой и пытки продолжатся.
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