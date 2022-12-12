В СПЧ заявили о взаимосвязи неонацизма с американским колониализмом
Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Кирилл Кабанов заявил, что фундаментом неонацизма стал колониализм США. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале в качестве ответа на пост члена Совета Федерации Андрея Клишаса. Кабанов выразил схожую с позицией сенатора точку зрения.
По мнению члена СПЧ, колониальный подход Америки к своим партнерам формирует основу для идеологии исключительности, свойственной неонацистам.
Кабанов отметил, что такая политика США проводится под маской «всемирной борьбы за демократию». По его словам, Америка начала развивать свою идеологическую позицию почти сразу после разгрома Германии во Второй мировой войне.
Ранее замминистра иностранных дел России Олег Сыромолотов заявил, что США планируют потратить $11 млрд на кибератаки против неугодных правительств в 2023 году. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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