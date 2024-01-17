«Не мучить челноков»: В Общественной палате объяснили, как учить детей мигрантов
Детей мигрантов, приезжающих в Россию на пару месяцев, отдают в школы «на передержку», что вредит и местным детям, и приезжим, сказала в эфире НСН Маргарита Лянге.
Адаптировать для обучения в российских школах следует детей мигрантов, которые хотят остаться в России, а не «челноков», заявила в интервью НСН член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, член Общественной палаты Маргарита Лянге.
Президент России Владимир Путин ранее поручил до 1 июля подготовить предложения по адаптации детей мигрантов для обучения в образовательных организациях.
«К нам в образовательную систему попадают только дети тех мигрантов, которые хотят остаться в России. Есть так называемая челночная миграция, когда детей привозят сюда на два-три месяца, а потом обратно. С этим надо заканчивать. Здесь никакая школа не поможет, детей просто отправляют сюда в школу "на передержку", в итоге получается, что страдают и дети местных жителей, и приезжие дети, которые не успевают за два месяца чему-то научиться. Здесь нужно четко понимать: если это будущие граждане России, мы учим, тратим деньги, разрабатываем отдельные программы, если нет, - не надо их мучить», - сказала Лянге.
При этом главной проблемой она назвала незнание детьми мигрантов русского языка.
«Первое, что нужно сделать, закрыть проблему с незнанием детьми мигрантов русского языка: какая может быть коммуникация, когда человек не понимает, что ему говорят на занятиях? Может быть, сделать центры, где языку научат нормально. Есть единичные примеры, когда дополнительно, до школы ребят учат языку. Сейчас это делают учителя-энтузиасты», - заключила собеседница НСН.
В начале января столичное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело в отношении уроженца Таджикистана, оскорблявшего девушек славянской внешности, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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