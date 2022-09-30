Парламент Башкирии предложил узаконить участие осужденных в спецоперации
Парламент Башкирии внес в Госдуму проект о привлечении осужденных к участию в военной операции на Украине и в других военных действиях. Авторы инициативы предлагают предоставлять отсрочку для участия в военных действиях, а также учитывать это при смягчении наказания. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госсобрания-курултая Башкирии.
Согласно документу, по решению суда осужденным могут предоставить отсрочку отбывания наказания в связи с участием в военных действиях. Авторы законопроекта предложили засчитывать один день участия в военных действиях за десять дней лишения свободы при решении вопроса о смягчении наказания или освобождении от него. Если осужденный получит вред здоровью, суд будет решать вопрос о дальнейшем отбывании наказания и его смягчении.
Предполагается, что участие осужденных в боевых действиях должно стать добровольным. Законопроект делает исключение для осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних до 14 лет и ряд других тяжких уголовных правонарушений.
По мнению авторов инициативы, участием в военных действиях осужденные смогут «искупить свою вину перед обществом».
Ранее СМИ сообщали, что «ЧВК Вагнера» вербует заключенных российских колоний для участия в военной операции на Украине. За это осужденным обещали помилование через полгода службы в зоне военных действий. При этом помилование такой категории граждан по закону может выдавать только президент РФ.
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