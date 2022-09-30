Парламент Башкирии предложил узаконить участие осужденных в спецоперации

Парламент Башкирии внес в Госдуму проект о привлечении осужденных к участию в военной операции на Украине и в других военных действиях. Авторы инициативы предлагают предоставлять отсрочку для участия в военных действиях, а также учитывать это при смягчении наказания. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госсобрания-курултая Башкирии.

Согласно документу, по решению суда осужденным могут предоставить отсрочку отбывания наказания в связи с участием в военных действиях. Авторы законопроекта предложили засчитывать один день участия в военных действиях за десять дней лишения свободы при решении вопроса о смягчении наказания или освобождении от него. Если осужденный получит вред здоровью, суд будет решать вопрос о дальнейшем отбывании наказания и его смягчении.