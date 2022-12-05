В СПЧ возьмут под контроль расследование гибели тюленей на Каспии

Комиссия Совета по правам человека при президенте России будет контролировать расследование и всю ситуацию, связанную с массовой гибелью тюленей на каспийском побережье, сообщает «РЕН ТВ».

Погибшие на Каспии тюлени стали жертвами браконьерства

«Надеемся на более четкий результат, а не на мутные комментарии про "естественные природные факторы"», – сообщили в СПЧ.

3 декабря на берегу Каспийского моря в районе Махачкалы были найдены тела 700 краснокнижных тюленей. На месте работают правоохранители, ученые и экологи.

По одной из версий, причиной гибели животных может быть вирус.

Массовая гибель тюленей в Каспийском море, которые занесены в Красную книгу, может быть связана с браконьерским ловом рыбы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:ЖивотныеСПЧ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры