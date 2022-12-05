В СПЧ возьмут под контроль расследование гибели тюленей на Каспии
Комиссия Совета по правам человека при президенте России будет контролировать расследование и всю ситуацию, связанную с массовой гибелью тюленей на каспийском побережье, сообщает «РЕН ТВ».
«Надеемся на более четкий результат, а не на мутные комментарии про "естественные природные факторы"», – сообщили в СПЧ.
3 декабря на берегу Каспийского моря в районе Махачкалы были найдены тела 700 краснокнижных тюленей. На месте работают правоохранители, ученые и экологи.
По одной из версий, причиной гибели животных может быть вирус.
Массовая гибель тюленей в Каспийском море, которые занесены в Красную книгу, может быть связана с браконьерским ловом рыбы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+6 598 / сут.
Умерли
392 тыс.+55 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+4 589 / сут.
- В СПЧ возьмут под контроль расследование гибели тюленей на Каспии
- В Турции призвали Запад «не сжигать мосты» с Москвой
- СМИ: Лепс подрался с посетителем бара после концерта в Петербурге
- СМИ: США призывают Зеленского смириться с потерей Крыма
- Сборная Англии обыграла Сенегал и вышла в четвертьфинал ЧМ-22
- Взрыв в Нижневартовске: число погибших возросло до шести человек
- Пушков объяснил разочарование заявлением Макрона о гарантиях безопасности для РФ
- Названа причина обрушения дома в Нижневартовске
- СМИ: До пяти выросло число погибших при взрыве газа в доме в Нижневартовске
- В Нижневартовске официально сообщили о двух жертвах взрыва газа в доме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru