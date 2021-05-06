Погибшие на Каспии тюлени стали жертвами браконьерства

Директор Института экологии и устойчивого развития Дагестанского госуниверситета (ДГУ) Алимурад Гаджиев заявил, что около четверти погибших на побережье Каспийского моря краснокнижных нерп были найдены без шкуры, сообщает ТАСС.

По его словам, этот факт может свидетельствовать о браконьерстве.

«В результате первых исследований видно, что животные утонули. Кроме того, по меньшей мере четверть животных найдены без шкур, что говорит о браконьерстве», - подчеркнул Гаджиев.

Биолог добавил, что в основном погибшие животные - молодые, годовалые, которые, скорее всего, попали в сети и не смогли выбраться.

Координатор природоохранных программ научно-экспедиционного центра «Морские млекопитающие» Виктор Никифоров заявил, что группа московских и дагестанских учёных обнаружили на берегу Каспийского моря недалеко от Махачкалы более 150 погибших нерп, которые занесены в Красную книгу России.

Ранее спасатель международного класса Зиявдин Никомагомедов рассказал, что в декабре 2020 года в Дагестане на берег Каспийского моря выбросило почти два десятка мертвых тюленей, сообщает Ura.ru. Он считает, что животные могли погибнуть из-за сетей браконьеров.