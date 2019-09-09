В СПЧ поддержали идею Памфиловой дать работу напавшему на нее мигранту
Глава комиссии по миграционной политике Совета по правам человека при президенте рассказал НСН, как часто в России случаются нападения голодных мигрантов.
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова сообщила, что могла бы дать мигранту, который на нее напал, работу. «Может, работу какую-нибудь предложила, может, что-то где-то подмел бы, еще бы заработал пару рублей на хлеб», — сказала она в эфире «Первого канала».
В эфире НСН глава комиссии по миграционной политике Совета по правам человека при президенте Евгений Бобров поддержал намерение главы ЦИК.
«То, что Элла Александровна готова предложить ему работу, я могу только приветствовать. В Центризбиркоме, как и в любом органе власти, учреждении нужны разные сотрудники, и квалифицированные, и неквалифицированные. Возможно, и для него работа найдется», — сказал он.
Ранее задержанный злоумышленник, которым оказался 36-летний уроженец Казахстана, рассказал правоохранителям, что пробрался в дом Памфиловой, чтобы найти какую-нибудь еду, и признался, что не знал, в чье жилище лез. Как отметил Евгений Бобров, такие нападения случаются с некоторой регулярностью, но о росте их числа говорить не приходится.
«В основном такие происшествия проходят не с мигрантами, а с бездомными. Среди них оказываются и с мигрантами. Но в целом, ситуация не хуже, чем раньше. Время от времени такие происшествия случаются. Сказать, что они сейчас участились, я не могу», — добавил собеседник НСН.
Стоит отметить, что по факту нападения на главу ЦИК против задержанного мигранта возбуждено уголовное дело 3 статьи 162 УК РФ («Разбой с незаконным проникновением в жилище»). По словам Евгения Боброва, исход уголовного дела предопределит карьерные перспективы нападавшего, но сама Памфилова на это повлиять не сможет.
«Не может она на это повлиять. Если вопрос с уголовным или административным делом в пользу человека решится, то не исключено, что его и трудоустроят в Центризбирком или какое-то подведомственное учреждение», — сказал глава комиссии по миграционной политике СПЧ.
Напомним, что нападение на дом Эллы Памфиловой в Подмосковье произошло в ночь на 6 сентября. Преступник влез через окно на террасу дома, несколько раз ударил Памфилову электрошокером и сбежал, ничего не взяв. Правоохранительные органы задержали злоумышленника 7 сентября.
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