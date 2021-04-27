Новак рассказал о подготовке поправок в закон о газоснабжении
Правительство России подготовило поправки в закон о газоснабжении, которые снимут с россиян финансовую нагрузку за газификацию. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».
Президент России Владимир Путин 21 апреля в послании Федеральному собранию заявил о необходимости разработать меры по бесплатному подключению газа к жилым домам.
Как отметил Новак, подготовленный властями проект закона внесет изменения, касающиеся перераспределения полномочий для снятия нагрузки за газификацию с населения или домовладения.
По словам вице-премьера, уровень газификации в стране достаточно высок, однако в ряде населенных пунктов газ подведен лишь к границе поселения, а не к земельным участкам.
«И президент дал поручение в течение 2021-2022 года обеспечить газификацию таких домовладений ускоренными темпами, во-вторых, сделать это без привлечения средств населения», — цитирует Новака РИА Новости.
Вице-премьер пояснил, что оплата за работы по газификации раньше производилась за мероприятия в пределах собственного участка, а также за подведение к внутрипоселковому газопроводу. В рамках поручения президента ответственность за подключение передадут единому оператору газификации, который планируется создать в каждом российском регионе.
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