В СПЧ сообщили о случаях нападения на российских детей за рубежом

«Особую тревогу вызывают действия, направленные на нарушение прав российских детей», - приводит РИА Новости слова Брода.

Он отметил, что на детей также оказывается психологическое давление и создаются условия, которые препятствуют учебному процессу.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не имела никаких претензий лично к народу Украины. Между тем зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин пояснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что прекращение спецоперации возможно только после достижения Россией ее главных целей.

