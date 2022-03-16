В СПЧ сообщили о случаях нападения на российских детей за рубежом
Российские дети за границей подвергаются унижениям и оскорблениям, есть даже случаи нападения на них из-за ситуации с Украиной. Об этом заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод.
«Особую тревогу вызывают действия, направленные на нарушение прав российских детей», - приводит РИА Новости слова Брода.
Он отметил, что на детей также оказывается психологическое давление и создаются условия, которые препятствуют учебному процессу.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не имела никаких претензий лично к народу Украины. Между тем зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин пояснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что прекращение спецоперации возможно только после достижения Россией ее главных целей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru