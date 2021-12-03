Подозреваемого в коррупции следователя из Томской области направят в Москву

Задержанного по подозрению во взяточничестве главу отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по Томской области Сергея Арефьева направят в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Кроме того, в Москву также этапируют посредника, задержанного вместе с ним. Отмечается, что в столице подозреваемым также будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Арефьева подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По данным следователей, он требовал ее за содействие в прекращении дела об уклонении от уплаты налогов в отношении главы одной из компаний Томской области.

Ранее глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что руководство Росгвардии активно борется с коррупцией внутри ведомства, что, несмотря на новый скандал, не позволяет отнести ведомство к числу самых подверженных коррупции.

