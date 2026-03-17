В СПЧ рассказали о женщинах, которых помиловал Путин
Все женщины, которых помиловал российский лидер Владимир Путин, имеют несовершеннолетних детей. Об этом заявила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачёва.
Она напомнила, что изначально речь шла о помиловании к Новому году, однако для таких решений «хорош абсолютно любой день».
«Дай Бог, чтобы каждый день кого-то миловали... чтобы всегда находились у нас такие возможности на встречах с президентом миловать», - добавила Меркачёва.
Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что Путин подписал указ о помиловании 23 женщин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
