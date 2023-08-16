В СПЧ призвали запретить принимать в школы не владеющих русским языком детей

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал запретить принимать в школы детей из семей мигрантов, не владеющих русским языком. Его слова приводит «Интерфакс».

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Фадеев отметил, что законодательство не позволяет отказывать в приеме в школы таким детям. Глава СПЧ призвал изменить закон.

Он полагает, что для детей мигрантов перед школой нужно обучать русскому языку в специальных центрах. Фадеев выразил надежду, что соответствующие поправки в законодательство вступят в силу в 2024 году.

В беседе с «Радиоточкой НСН» председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов назвал нереальным отъезд рабочих из стран бывшего СССР из России в связи с ослаблением рубля.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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