В СПЧ призвали запретить принимать в школы не владеющих русским языком детей

Фадеев отметил, что законодательство не позволяет отказывать в приеме в школы таким детям. Глава СПЧ призвал изменить закон.

Он полагает, что для детей мигрантов перед школой нужно обучать русскому языку в специальных центрах. Фадеев выразил надежду, что соответствующие поправки в законодательство вступят в силу в 2024 году.

В беседе с «Радиоточкой НСН» председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов назвал нереальным отъезд рабочих из стран бывшего СССР из России в связи с ослаблением рубля.

