В СПЧ призвали создать банк данных ДНК участников спецоперации

«Нужно проводить забор биоматериала и создать банк данных. Это необходимый момент, который изначально был упущен», — приводит слова Белеховой Telegram-канал СПЧ.

Как отметила глава рабочей группы совета, необходимо, чтобы служба по забору и транспортировке материала была готова.

Кроме того, Белехова доложила о совместной работе с Минздравом и Минобороны по вопросам размещения военных в госпиталях с учетом места проживания их родственников, действия соцпаспорта семей участников спецоперации как «навигатора помощи», финансовой поддержки семей пропавших без вести бойцов.

