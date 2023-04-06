В СПЧ призвали создать банк данных ДНК участников спецоперации
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) выступил за создание банка данных ДНК участников специальной военной операции. С таким предложением выступила глава рабочей группы СПЧ по вопросам СВО Юлия Белехова.
«Нужно проводить забор биоматериала и создать банк данных. Это необходимый момент, который изначально был упущен», — приводит слова Белеховой Telegram-канал СПЧ.
Как отметила глава рабочей группы совета, необходимо, чтобы служба по забору и транспортировке материала была готова.
Кроме того, Белехова доложила о совместной работе с Минздравом и Минобороны по вопросам размещения военных в госпиталях с учетом места проживания их родственников, действия соцпаспорта семей участников спецоперации как «навигатора помощи», финансовой поддержки семей пропавших без вести бойцов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru