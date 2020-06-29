В СПЧ приветствовали обязанность полицейских сообщать о госпитализации задержанных их родным

Сотрудники полиции будут уведомлять родственников задержанных об их госпитализации или оказании им первой помощи, информация должна быть передана в течение 24 часов. Соответствующее постановление правительства РФ принято 23 июня и опубликовано 29 числа.

Заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии Москвы, член Совета по правам человека Ева Меркачева в интервью НСН заявила, что правозащитники давно настаивали на подобной норме.