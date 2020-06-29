В СПЧ приветствовали обязанность полицейских сообщать о госпитализации задержанных их родным
Член Совета по правам человека заявила НСН, что правозащитники давно настаивали на этой норме, потому что больным особенно важна поддержка семей.
Сотрудники полиции будут уведомлять родственников задержанных об их госпитализации или оказании им первой помощи, информация должна быть передана в течение 24 часов. Соответствующее постановление правительства РФ принято 23 июня и опубликовано 29 числа.
Заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии Москвы, член Совета по правам человека Ева Меркачева в интервью НСН заявила, что правозащитники давно настаивали на подобной норме.
«По своим наблюдениям могу сказать, что немало людей отправляются в больницу после того, как их задерживает полиция. Близкие очень переживают, что человека задержали, и, быть может, его избили, ему нужна медицинская помощь или какие-то препараты. Поэтому мы всегда просили оповещать о любом задержании. А если и не задержали, а просто поколотили, чтобы тоже сообщали, в каком медучреждении находится человек. Наконец-то нас услышали», - отметила правозащитница.
«В моей практике был ужасный эпизод, когда человек третьи или даже четвертые сутки находился в НИИ им. Склифосовского. Лежал в реанимации в тяжелейшем состоянии, а родные его понятия не имели, где он и объезжали все изоляторы. И пострадавшие всегда отмечают, что будь рядом близкие люди, то процесс восстановления пошел бы быстрее», - поделилась своим мнением с НСН Ева Меркачева.
Ранее стало известно, что росгвардейцев предлагают обязать представляться гражданам, чтобы избежать конфликтных ситуаций. Сейчас они не обязаны сообщать гражданам свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение.
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