Экс-футболист сборной России рассказал, чем полиция в США лучше российской
Полицейские в США отличаются от своих коллег в России тем, что им можно не предлагать взятки — они больше опираются на закон. Об этом в интервью Sport24 рассказал бывший футболист сборной России Дмитрий Торбинский, который сейчас живёт в Майами (штат Флорида).
«Можно сказать, что тут больше гуманности, законности, по правовой книжке», - поделился он своими наблюдениями.
Что касается превышения полномочий, то это всегда «выборочно, по-разному» бывает, описал американские реалии Торбинский. По его словам, ему пока попадались нормальные копы: могли выписать штрафы из-за нарушений при вождении автомобилей, но не делали этого. Однажды полицейский ограничился беседой и непродолжительным «сопровождением», отметил спортсмен.
В США с прошлой недели не утихают массовые протесты из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда при задержании. Мужчину заподозрили в использовании фальшивых купюр, белый полицейский надавил ему коленом на шею и так удерживал подозреваемого семь минут, хотя тот кричал, что ему нечем дышать. Флойд скончался в реанимации.
Как сообщает RT, с начала массовых протестов в США задержаны уже более девяти тысяч человек, больше всего задержанных в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Протесты проходят по всей стране, в том числе и у Белого дома в Вашингтоне. В ряде случаев беспорядки сопровождаются поджогами и грабежами.
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