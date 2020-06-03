Экс-футболист сборной России рассказал, чем полиция в США лучше российской

«Можно сказать, что тут больше гуманности, законности, по правовой книжке», - поделился он своими наблюдениями.

Что касается превышения полномочий, то это всегда «выборочно, по-разному» бывает, описал американские реалии Торбинский. По его словам, ему пока попадались нормальные копы: могли выписать штрафы из-за нарушений при вождении автомобилей, но не делали этого. Однажды полицейский ограничился беседой и непродолжительным «сопровождением», отметил спортсмен.

В США с прошлой недели не утихают массовые протесты из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда при задержании. Мужчину заподозрили в использовании фальшивых купюр, белый полицейский надавил ему коленом на шею и так удерживал подозреваемого семь минут, хотя тот кричал, что ему нечем дышать. Флойд скончался в реанимации.

Как сообщает RT, с начала массовых протестов в США задержаны уже более девяти тысяч человек, больше всего задержанных в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Протесты проходят по всей стране, в том числе и у Белого дома в Вашингтоне. В ряде случаев беспорядки сопровождаются поджогами и грабежами.

