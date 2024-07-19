В СПЧ предположили, что обмен Гершковича состоится «в ближайшее время»

По ее мнению, обмен может состояться совсем скоро, так как, во-первых, президент России Владимир Путин говорил, что ему задавали вопрос про Гершковича, а во-вторых, издание WSJ не оставит своего своего журналиста просто так. Меркачева отметила, что WSJ будут оказывать давление на американское правительство, требуя его скорейшего обмена.

Сам приговор член СПЧ назвала «невероятно жестким» и выразила мнение, что обмен Гершковича произойдет уже тогда, когда он будет в колонии.

Приговор по уголовному делу о шпионаже Свердловский областной суд вынес Гершковичу 19 июля. Мужчина получил 16 лет колонии строгого режима, сам журналист не признал свою вину, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

