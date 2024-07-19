В СПЧ предположили, что обмен Гершковича состоится «в ближайшее время»
Журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, который был приговорен к 16 годам колонии в Екатеринбурге, могут обменять уже в ближайшее время, заявила член совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ева Меркачева. Ее слова приводит «Газета.Ru».
По ее мнению, обмен может состояться совсем скоро, так как, во-первых, президент России Владимир Путин говорил, что ему задавали вопрос про Гершковича, а во-вторых, издание WSJ не оставит своего своего журналиста просто так. Меркачева отметила, что WSJ будут оказывать давление на американское правительство, требуя его скорейшего обмена.
Сам приговор член СПЧ назвала «невероятно жестким» и выразила мнение, что обмен Гершковича произойдет уже тогда, когда он будет в колонии.
Приговор по уголовному делу о шпионаже Свердловский областной суд вынес Гершковичу 19 июля. Мужчина получил 16 лет колонии строгого режима, сам журналист не признал свою вину, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Финляндия сообщила о нарушении границы с Россией моторной лодкой
- Офис Зеленского запретил Порошенко встретиться с Трампом
- Двое детей утонули в озере в Архангельской области
- Вассерман назвал трех главных предателей России
- Суд арестовал осквернившего христианский крест блогера из Дагестана
- Telegram раскроет данные о стране и дате регистрации публичных аккаунтов
- В Республиканской партии США обвинили ЕС в кризисе на Украине
- В СПЧ предположили, что обмен Гершковича состоится «в ближайшее время»
- Шесть человек были ранены в результате удара ВСУ по Кременной
- На Кубани нашли мертвой туристку, пропавшую в море
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru