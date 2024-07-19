В СПЧ предположили, что обмен Гершковича состоится «в ближайшее время»

Журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, который был приговорен к 16 годам колонии в Екатеринбурге, могут обменять уже в ближайшее время, заявила член совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ева Меркачева. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Уилан потребовал США быстрее обменять его и Гершковича

По ее мнению, обмен может состояться совсем скоро, так как, во-первых, президент России Владимир Путин говорил, что ему задавали вопрос про Гершковича, а во-вторых, издание WSJ не оставит своего своего журналиста просто так. Меркачева отметила, что WSJ будут оказывать давление на американское правительство, требуя его скорейшего обмена.

Сам приговор член СПЧ назвала «невероятно жестким» и выразила мнение, что обмен Гершковича произойдет уже тогда, когда он будет в колонии.

Приговор по уголовному делу о шпионаже Свердловский областной суд вынес Гершковичу 19 июля. Мужчина получил 16 лет колонии строгого режима, сам журналист не признал свою вину, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ЖурналистыСШАОбмен

Горячие новости

Все новости

партнеры