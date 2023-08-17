В СПЧ предложили выдавать паспорта мигрантам после постановки на воинский учет

Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев предложил синхронизировать процессы выдачи паспорта гражданина России иностранцам и постановку их на воинский учет, сообщают «Ведомости».

В Петербурге полиция доставила в военкомат более ста мигрантов

По его словам, часто они получают документ и гражданство, а встать на военный учет забывают. Фадеев отметил, что СПЧ готов участвовать в разработке соответствующих нормативных актов. По словам экспертов, такая инициатива может привести к снижению количества мигрантов, которые захотят в будущем получать российское гражданство.

В августе в субъектах РФ участились рейды правоохранительных органов по мигрантам с российским гражданством, которых отвозят в военкоматы для постановки на воинский учет.

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ФОТО: РИА Новости Павел Лисицын
ТЕГИ:СПЧИностранцыМигранты

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