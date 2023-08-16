В Петербурге полиция доставила в военкомат более ста мигрантов

В ведомстве уточнили, что проверка прошла на овощебазе на Софийской улице в Северной столице. Правоохранители выявили почти 400 иностранцев, 55 из которых находились в стране, нарушая миграционное законодательство.

«Земляков иностранцев, но уже граждан России, ... выявили более сотни. Практически все они были доставлены в райвоенкомат для проведения процедуры постановки на воинский учет», — подчеркнули в МВД.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против 14 причастных к организации преступной группировки, которая незаконно ставила на учет мигрантов в Москве, напоминает RT.

