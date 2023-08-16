В Петербурге полиция доставила в военкомат более ста мигрантов
Около ста граждан РФ доставили для постановки на учет в военкомате после очередного рейда в Санкт-Петербурге, направленного на выявление нарушителей миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по городу и Ленинградской области.
В ведомстве уточнили, что проверка прошла на овощебазе на Софийской улице в Северной столице. Правоохранители выявили почти 400 иностранцев, 55 из которых находились в стране, нарушая миграционное законодательство.
«Земляков иностранцев, но уже граждан России, ... выявили более сотни. Практически все они были доставлены в райвоенкомат для проведения процедуры постановки на воинский учет», — подчеркнули в МВД.
Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против 14 причастных к организации преступной группировки, которая незаконно ставила на учет мигрантов в Москве, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru