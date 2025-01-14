В СПЧ предложили ввести в школах уроки по мужскому и женскому здоровью
Врач, руководитель рабочей группы Совета по правам человека по вопросам здравоохранения Ольга Демичева заявила о необходимости ввести уроки по мужскому и женскому здоровью в российских школах. Заявление Демичевой опубликовано в Telegram-канале СПЧ.
Она напомнила, что такой опыт уже был в советское время, он был эффективным, но со временем сошел на нет.
Демичева отметила, что центры женского здоровья, которые открываются в Москве, могут создаваться только в городах-миллионниках. В остальных населенных пунктах она предложила переформатировать женские консультации в семейные.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что не представляет, как дети могут воспринять уроки полового воспитания. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru