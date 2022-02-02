Сын экс-судьи Янгулбаева обратится в СК из-за угроз его семье

Сын экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, юрист и правозащитник Абубакар Янгулбаев намерен обратиться к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину из-за угроз депутата Госдумы Адама Делимханова в адрес его семьи. Об этом сообщает Znak.com.

Кадыров призвал членов семьи Янгулбаевых вернуться в РФ

Ранее Делимханов выступил в Instagram с обращением, в котором на чеченском языке якобы угрожал отрезать головы членам семьи Янгулбаева.

«Я расцениваю угрозы как реальные и возможные с учетом практики и историй покушений и убийств чеченских критиков», — заявил Абубакар Янгулбаев в беседе с порталом.

По данным чеченских властей, члены семьи Янгулбаева призывали к терроризму и экстремизму. Супругу экс-судьи Зарему Мусаеву задержали и доставили в Грозный, сам Янгулбаев с дочерью покинули Россию из-за угрозы жизни, а против младшего сына судьи Ибрагима возбудили дело по статье о призывах к террористической деятельности, пишет Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Михаил Воскресенский//РИА Новости
ТЕГИ:УгрозыЧечняСледственный Комитет Рф
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры