Сын экс-судьи Янгулбаева обратится в СК из-за угроз его семье
Сын экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, юрист и правозащитник Абубакар Янгулбаев намерен обратиться к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину из-за угроз депутата Госдумы Адама Делимханова в адрес его семьи. Об этом сообщает Znak.com.
Ранее Делимханов выступил в Instagram с обращением, в котором на чеченском языке якобы угрожал отрезать головы членам семьи Янгулбаева.
«Я расцениваю угрозы как реальные и возможные с учетом практики и историй покушений и убийств чеченских критиков», — заявил Абубакар Янгулбаев в беседе с порталом.
По данным чеченских властей, члены семьи Янгулбаева призывали к терроризму и экстремизму. Супругу экс-судьи Зарему Мусаеву задержали и доставили в Грозный, сам Янгулбаев с дочерью покинули Россию из-за угрозы жизни, а против младшего сына судьи Ибрагима возбудили дело по статье о призывах к террористической деятельности, пишет Ura.ru.
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