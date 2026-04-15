При этом собеседник НСН добавил, что в России гуманно относятся к коррупционерам.

«Контроль за тратой бюджета расслаблен, и в общем-то функция коррупции опять активизировалась. В зоне риска остаются бюджетные средства, военный заказ, ЖКХ, национальные проекты. В высокой зоне коррупционного риска остаются направления, где большие траты. Сегодня человек после определенного времени может вернуться, хотя мы о запрете госслужбы для коррупционеров говорили изначально. До сих пор это не принято. В России самое гуманное отношение к коррупционерам, это факт. У нас бюрократия очень трепетно относится к себе и своим выходцам», - заметил Кабанов.

Гуцан в Совете Федерации выступил за то, чтобы запись об увольнении по утрате доверия стала для коррупционеров «черной меткой», чтобы не дать им повторно поступить на госслужбу.

Ранее бывшего замглавы Минобороны РФ Павла Попова признали виновным в получении особо крупной взятки, а также в совершении должностных преступлений. В качестве наказания назначили 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф в размере 85 млн рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

