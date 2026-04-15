В СПЧ заявили о «трепетном» отношении к коррупционерам в России
Коррупционеры в России активизировались на фоне ослабления контроля за тратой бюджетных средств, сказал НСН Кирилл Кабанов.
В России гуманно относятся к коррупционерам, поскольку бюрократия трепетно относится к своим выходцам, заявил в беседе с НСН председатель Национального антикоррупционного комитета РФ, член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Кирилл Кабанов.
Сотрудника Минобороны поймали на хищениях при оформлении ипотек на родственников погибших военнослужащих
В 2025 году почти 1000 российских чиновников освободили от должностей по требованию прокуроров после утраты доверия, пишут «Ведомости» со ссылкой на генпрокурора РФ Александра Гуцана. В ходе доклада в Совете Федерации он уточнил, что число подобных увольнений увеличилось на треть. Надзорное ведомство также пресекло почти 150 000 нарушений за год в сфере коррупции. Среди чиновников 70 000 были привлечены к ответственности. В результате проверок также было возбуждено 3700 уголовных дел. При этом Кабанов подчеркнул, что правонарушение – еще не преступление.
«Генеральный прокурор говорит о коррупционных правонарушениях, не преступлениях. Коррупционные правонарушения – конфликт интересов, не декларирование, недостоверное декларирование имущества, доходов. Это нарушение дисциплины и коррупционных требований чиновниками различного уровня. Это важная работа, которая позволяет обращать в доход государства то, что не имеет законного происхождения, но разговор не о преступлениях. Почти 150 тысяч нарушений в год - это немало, но ведь у нас миллионы чиновников», - сказал он.
При этом собеседник НСН добавил, что в России гуманно относятся к коррупционерам.
«Контроль за тратой бюджета расслаблен, и в общем-то функция коррупции опять активизировалась. В зоне риска остаются бюджетные средства, военный заказ, ЖКХ, национальные проекты. В высокой зоне коррупционного риска остаются направления, где большие траты. Сегодня человек после определенного времени может вернуться, хотя мы о запрете госслужбы для коррупционеров говорили изначально. До сих пор это не принято. В России самое гуманное отношение к коррупционерам, это факт. У нас бюрократия очень трепетно относится к себе и своим выходцам», - заметил Кабанов.
Гуцан в Совете Федерации выступил за то, чтобы запись об увольнении по утрате доверия стала для коррупционеров «черной меткой», чтобы не дать им повторно поступить на госслужбу.
Ранее бывшего замглавы Минобороны РФ Павла Попова признали виновным в получении особо крупной взятки, а также в совершении должностных преступлений. В качестве наказания назначили 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф в размере 85 млн рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
