В СПЧ назвали способ остановить поножовщину в школах

Остановить драки и поножовщины в школах могут хорошие школьные психологи, заявила член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева. Ее слова приводит NEWS.ru.

Меркачева отметила, что необходимо создать в школах такую атмосферу, когда всем будет заметно, если с ребенком что-то не то. Тогда ему смогут помочь. Для этого в школах нужны качественные психологи, то есть люди, готовые помогать детям и чувствовать их.