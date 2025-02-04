В СПЧ назвали способ остановить поножовщину в школах
Остановить драки и поножовщины в школах могут хорошие школьные психологи, заявила член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева. Ее слова приводит NEWS.ru.
Меркачева отметила, что необходимо создать в школах такую атмосферу, когда всем будет заметно, если с ребенком что-то не то. Тогда ему смогут помочь. Для этого в школах нужны качественные психологи, то есть люди, готовые помогать детям и чувствовать их.
По ее словам, сейчас школа часто сама является рассадником буллинга и закрывает глаза на то, что кого-то гнобят.
Ранее школьник, вооруженный ножом, нанес ранения одному из одноклассников в гимназии №205 в Екатеринбурге, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru