В СПЧ назвали Мохнаткина символом борьбы за права и гуманность

Член Советa по прaвaм человекa при президенте РФ, председатель координационного совета общероссийской общественной организации «Юристы за права и достойную жизнь человека» Александр Брод в эфире НСН заявил, что судьба Мохнаткина всегда будет напоминанием о необходимости отстаивать права граждан и вместе выступать в защиту конкретного человека.

«Я лично не был с ним знаком, но правозащитники много о нём писали, выступали в его защиту. Я считаю, это весьма символичная фигура: человек, который совершенно случайно оказался в 2009 году на Триумфальной площади, был задержан и арестован, столкнулся с нашим карательным правосудием. Потом был арестован повторно и столкнулся со всеми ужасами нашей судебной и пенитенциарной системы. Здоровье его было подорвано, и он прожил недолго.

Он своим примером постоянно заставлял всех нас подумать о том, как может быть искалечена жизнь человека, с какими проблемами, трудностями и давлением он может столкнуться, как важна правозащитная активность, как важно здравым силам гражданского общества выступать в защиту одного конкретного человека и ставить перед властью острые вопросы, побуждать власть к защите конституционных прав граждан. Его судьба была и будет постоянным напоминанием для всех нас, как важно бороться за права и за гуманность в нашем государстве и обществе», - сказал он.

Мохнаткин был впервые осуждён после участия в митинге на Триумфальной площади 31 декабря 2009 года. Очевидцы утверждали, что тогда он вступился за женщину, которую задерживали сотрудники милиции. Оппозиционера обвинили в нападении на представителей власти и осудили на 2,5 года колонии. Весной 2012 года Мохнаткина помиловал Дмитрий Медведев, тогда занимавший пост президента России.

После участия в митинге оппозиции 31 декабря 2013 года Мохнаткина приговорили к 4,5 годам колонии по аналогичному обвинению. В 2016 году правозащитнику добавили 11 месяцев лишения свободы за оскорбление представителя власти. В 2017 году суд назначил ему ещё два года лишения свободы по обвинению в дезорганизации работы колонии: он якобы ударил одного из охранников. Сам Мохнаткин утверждал, что избили его.

Оппозиционер вышел на свободу в 2018 году.

