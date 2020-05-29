В СПЧ назвали Мохнаткина символом борьбы за права и гуманность
Судьба правозащитника Сергея Мохнаткина — пример того, что может ждать человека, столкнувшегося с ужасами российского правосудия, заявил в эфире НСН член СПЧ Александр Брод.
Ушёл из жизни российский оппозиционер и правозащитник Сергей Мохнаткин. Об этом сообщили журналист Виктор Шендерович и епископ апостольской православной церкви Григорий Михнов-Вайтенко. Мохнаткину было 66 лет. По информации СМИ, он скончался в реанимации 67-й больницы. В медучреждении правозащитник находился с начала года из-за серьёзных осложнений после травмы, полученной в исправительной колонии: Мохнаткин утверждал, что сотрудники ФСИН сломали ему позвоночник.
Член Советa по прaвaм человекa при президенте РФ, председатель координационного совета общероссийской общественной организации «Юристы за права и достойную жизнь человека» Александр Брод в эфире НСН заявил, что судьба Мохнаткина всегда будет напоминанием о необходимости отстаивать права граждан и вместе выступать в защиту конкретного человека.
«Я лично не был с ним знаком, но правозащитники много о нём писали, выступали в его защиту. Я считаю, это весьма символичная фигура: человек, который совершенно случайно оказался в 2009 году на Триумфальной площади, был задержан и арестован, столкнулся с нашим карательным правосудием. Потом был арестован повторно и столкнулся со всеми ужасами нашей судебной и пенитенциарной системы. Здоровье его было подорвано, и он прожил недолго.
Он своим примером постоянно заставлял всех нас подумать о том, как может быть искалечена жизнь человека, с какими проблемами, трудностями и давлением он может столкнуться, как важна правозащитная активность, как важно здравым силам гражданского общества выступать в защиту одного конкретного человека и ставить перед властью острые вопросы, побуждать власть к защите конституционных прав граждан. Его судьба была и будет постоянным напоминанием для всех нас, как важно бороться за права и за гуманность в нашем государстве и обществе», - сказал он.
Мохнаткин был впервые осуждён после участия в митинге на Триумфальной площади 31 декабря 2009 года. Очевидцы утверждали, что тогда он вступился за женщину, которую задерживали сотрудники милиции. Оппозиционера обвинили в нападении на представителей власти и осудили на 2,5 года колонии. Весной 2012 года Мохнаткина помиловал Дмитрий Медведев, тогда занимавший пост президента России.
После участия в митинге оппозиции 31 декабря 2013 года Мохнаткина приговорили к 4,5 годам колонии по аналогичному обвинению. В 2016 году правозащитнику добавили 11 месяцев лишения свободы за оскорбление представителя власти. В 2017 году суд назначил ему ещё два года лишения свободы по обвинению в дезорганизации работы колонии: он якобы ударил одного из охранников. Сам Мохнаткин утверждал, что избили его.
Оппозиционер вышел на свободу в 2018 году.
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