Активист Сергей Мохнаткин скончался в возрасте 66 лет

Российский активист и правозащитник Сергей Мохнаткин умер на 67 году жизни. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на журналиста Виктора Шендеровича.

Отмечается, что о трагической новости Шендерович сообщил в Facebook. "Он был одним из лучших людей, которых я встречал в жизни. Двадцатый век почти полностью истребил в России этот тип людей - сильных, свободных, веселых, мужественных", - говорится в сообщении журналиста.

Как пишет издание, Мохнаткин был госпитализирован в декабре прошлого года. Причиной стали появившиеся осложнения после полученной в колонии травмы позвоночника. Последнее время он находился на лечении в московской больнице №67 в реанимационном отделении.

Мохнаткин являлся активным участником российской оппозиции. Не раз привлекался к ответственности за участие в акциях протеста.







