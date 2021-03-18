Полк имени Кадырова пожаловался Путину на «Новую газету»
Полк имени Ахмата Кадырова при МВД Чеченской республики обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на «информационную войну», начатую против силовиков.
Ранее «Новая газета» опубликовала материал о так называемых внесудебных расправах в Чечне, напоминает РИА ФАН. Журналисты раскрыли имена силовиков, которые, по их мнению, причастны к преступлениям.
Полк опубликовал на своей странице в Instagram обращение к Путину, в котором просит «обратить внимание на гнусные нападки фейкового издания, каковой является "Новая газета", в адрес наших бойцов».
По мнению силовиков, против полка начали «информационную войну» после уничтожения последней ячейки международных террористов в Чечне — банды во главе с лидером запрещенной в РФ группировки «Имарат Кавказ» Асланом Бютукаевым.
Ранее министр печати Чечни Ахмед Дудаев потребовал закрыть «Новую газету», обвинив ее в распространении фейков и призвав «не считать журналистами» сотрудников издания, сообщает Ura.ru.
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