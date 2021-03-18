Полк имени Кадырова пожаловался Путину на «Новую газету»

Ранее «Новая газета» опубликовала материал о так называемых внесудебных расправах в Чечне, напоминает РИА ФАН. Журналисты раскрыли имена силовиков, которые, по их мнению, причастны к преступлениям.

Полк опубликовал на своей странице в Instagram обращение к Путину, в котором просит «обратить внимание на гнусные нападки фейкового издания, каковой является "Новая газета", в адрес наших бойцов».

По мнению силовиков, против полка начали «информационную войну» после уничтожения последней ячейки международных террористов в Чечне — банды во главе с лидером запрещенной в РФ группировки «Имарат Кавказ» Асланом Бютукаевым.

Ранее министр печати Чечни Ахмед Дудаев потребовал закрыть «Новую газету», обвинив ее в распространении фейков и призвав «не считать журналистами» сотрудников издания, сообщает Ura.ru.

