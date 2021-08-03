«В сознании. Идёт на поправку». Представитель МакSим рассказал о состоянии певицы

Певица МакSим пришла в сознание после комы и теперь идет на поправку. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя артистки. В свою очередь, Telegram-канал Mash отмечает, что 38-летняя певица отключена от аппарата ЭКМО и самостоятельно дышит через кислородную маску. МакSим по-прежнему находится в реанимации, но врачи оценивают ее состояние как стабильное.

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А ранее реаниматолог Сергей Емельянов заявил, что для возвращения к нормальной жизни певице потребуется от недели до нескольких месяцев.

«Прогнозы скорее положительные, если нет сопутствующих заболеваний, которые воздействовали на мозг. В противном случае уже могут быть последствия», - заявил Емельянов.

По его словам, после отключения от аппарата ИВЛ у человека происходит «синдром отмены» - отвыкшие от работы легкие должны вновь начать выполнять свои функции.

Напомним, певица МакSим была госпитализирована с подозрением на коронавирус в середине июня, при этом все тесты на COVID-19 оказались отрицательными. Позже ее ввели в состояние искусственной комы. С тех пор состояние артистки оставалось тяжелым, хотя периодически певицу выводили из медикаментозного сна, отмечает Газета.ру.

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ФОТО: @maksimartist
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