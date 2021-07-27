Егор Крид устроил акцию в поддержку МакSим

«Выздоравливай! Ты очень сильная! Мы все тебя любим и целуем», — сказал Егор Крид на видео и отправил воздушный поцелуй.

Ранее стало известно, что состояние российской певицы улучшилось. Врачам удалось вывести ее из медикаментозной комы и получить от МакSим реакцию в виде жестов.

