Егор Крид устроил акцию в поддержку МакSим
Российский рэпер Егор Крид на концерте в Ялте спел вместе с фанатами песню «Отпускаю» певицы МакSим, которая сейчас находится в больнице из-за осложнений коронавируса. Видео акции Крид выложил в Instagram.
«Выздоравливай! Ты очень сильная! Мы все тебя любим и целуем», — сказал Егор Крид на видео и отправил воздушный поцелуй.
Ранее стало известно, что состояние российской певицы улучшилось. Врачам удалось вывести ее из медикаментозной комы и получить от МакSим реакцию в виде жестов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru