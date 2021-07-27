Егор Крид устроил акцию в поддержку МакSим

Российский рэпер Егор Крид на концерте в Ялте спел вместе с фанатами песню «Отпускаю» певицы МакSим, которая сейчас находится в больнице из-за осложнений коронавируса. Видео акции Крид выложил в Instagram.

СМИ: певица МакSим пришла в себя

«Выздоравливай! Ты очень сильная! Мы все тебя любим и целуем», — сказал Егор Крид на видео и отправил воздушный поцелуй.

Ранее стало известно, что состояние российской певицы улучшилось. Врачам удалось вывести ее из медикаментозной комы и получить от МакSим реакцию в виде жестов.

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ФОТО: vk.com/kreed58
ТЕГИ:РэперГоспитализацияПевица
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