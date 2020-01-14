В Совфеде призвали не спешить с новой «непродуманной» системой накопления пенсий
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике заявил НСН, что эффективность гарантированного пенсионного плана вызывает вопросы.
Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий в план законопроектной деятельности на 2020 год. По мнению аналитиков РБК, может означать, что кабинет министров не станет вносить документ в Госдуму в текущем году. Предполагалось, что систему запустят с 1 января 2021 года.
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил в интервью НСН, что не видит в отсрочке ничего страшного. Прежде чем запустить механизм, его стоит тщательно проработать.
«Проблема в том, что этот серьезный инструмент – накопление на старость – должен быть продуман, быть эффективным. Сейчас этот документ в стадии разработки. Если система доходов пока дает мало надежд, что откликнется на накопительный компонент большое количество желающих, то зачем его вводить? Надо убедиться, что это востребованный, ожидаемый, нужный инструмент», - уверен законодатель.
Ранее Минфин и ЦБ представили новый вид системы накопительной пенсии - гарантированный пенсионный план, который позволит россиянам создавать накопления самостоятельно или при помощи работодателя, добровольно перечисляя средства из зарплаты в негосударственные пенсионные фонды, напоминает ТАСС.
«Система накопительного компонента, как мы видим, людей заинтересовала. Но вопрос эффективности использования остается открытым. Инструмент будет работать, когда его рост будет выше ставок по вкладам в банках. Мне кажется, что если работодатель сам не участвует в этой схеме, но и сотрудникам это будет неинтересно. Поэтому главная характеристика накопительной части – это долговременность, сохранность и эффективность вложений. Сам человек должен определять условие использования этих денег, а не государство. Тогда и люди будут заинтересованы», - пояснил Валерий Рязанский.
Ожидается, что законопроекты о новой пенсионной системе будут дорабатываться с учетом поступивших замечаний от «заинтересованных ведомств и организаций». И уже тогда, добавили в Минфине, документы внесут в правительство.
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