В Совфеде призвали не спешить с новой «непродуманной» системой накопления пенсий

Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий в план законопроектной деятельности на 2020 год. По мнению аналитиков РБК, может означать, что кабинет министров не станет вносить документ в Госдуму в текущем году. Предполагалось, что систему запустят с 1 января 2021 года.

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил в интервью НСН, что не видит в отсрочке ничего страшного. Прежде чем запустить механизм, его стоит тщательно проработать.

«Проблема в том, что этот серьезный инструмент – накопление на старость – должен быть продуман, быть эффективным. Сейчас этот документ в стадии разработки. Если система доходов пока дает мало надежд, что откликнется на накопительный компонент большое количество желающих, то зачем его вводить? Надо убедиться, что это востребованный, ожидаемый, нужный инструмент», - уверен законодатель.

Ранее Минфин и ЦБ представили новый вид системы накопительной пенсии - гарантированный пенсионный план, который позволит россиянам создавать накопления самостоятельно или при помощи работодателя, добровольно перечисляя средства из зарплаты в негосударственные пенсионные фонды, напоминает ТАСС.