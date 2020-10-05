В Совфеде исключили возможность введения режима всеобщей самоизоляции

Возможности медицины позволяют отказаться от повторного введения режима самоизоляции, однако самоизоляции для пожилых вряд ли удастся избежать, сообщил РИА Новости первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

Парламентарий объяснил возможное введение режима самоизоляции для пожилых людей тем, что у них ослаблен иммунитет. По этой причине к ним необходимо проявлять особое внимание в условиях пандемии.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что единственным условием невозвращения в режим строгой самоизоляции является соблюдение предписаний властей и санитарно-эпидемиологических мер.

В России за последние сутки выявлено 10880 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 3,5 тыс. приходится на Москву. В последний раз такое количество новых случаев было зарегистрировано в мае.

