В Совфеде проведут консультации о двухлетней службе по призыву

Сенатор выразил мнение, что идея о возвращении к двухгодичной срочной службе будет поддержана.

Бондарев подчеркнул, что техника совершенствуется, в Вооруженные силы поступают новые системы и комплексы, которые невозможно освоить за один год. По словам сенатора, пока идет обсуждение вопроса о возможном изменении срока службы по призыву.

Ранее в Госдуме предложили увеличить срок службы в армии с одного года до двух лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Как отмечал депутат от крымского региона Михаил Шеремет, эта мера повысит боеготовность российской армии.

