В Совфеде проведут консультации о двухлетней службе по призыву

Консультации по вопросу двухлетнего срока службы в армии пройдут в Совете Федерации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктора Бондарева.

Экс-командующий ВДВ поддержал возвращение к двухгодичной службе в армии

Сенатор выразил мнение, что идея о возвращении к двухгодичной срочной службе будет поддержана.

Бондарев подчеркнул, что техника совершенствуется, в Вооруженные силы поступают новые системы и комплексы, которые невозможно освоить за один год. По словам сенатора, пока идет обсуждение вопроса о возможном изменении срока службы по призыву.

Ранее в Госдуме предложили увеличить срок службы в армии с одного года до двух лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Как отмечал депутат от крымского региона Михаил Шеремет, эта мера повысит боеготовность российской армии.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:Российская АрмияСовет Федерации РФ
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