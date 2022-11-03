В Совфеде проведут консультации о двухлетней службе по призыву
Консультации по вопросу двухлетнего срока службы в армии пройдут в Совете Федерации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктора Бондарева.
Сенатор выразил мнение, что идея о возвращении к двухгодичной срочной службе будет поддержана.
Бондарев подчеркнул, что техника совершенствуется, в Вооруженные силы поступают новые системы и комплексы, которые невозможно освоить за один год. По словам сенатора, пока идет обсуждение вопроса о возможном изменении срока службы по призыву.
Ранее в Госдуме предложили увеличить срок службы в армии с одного года до двух лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Как отмечал депутат от крымского региона Михаил Шеремет, эта мера повысит боеготовность российской армии.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+6 375 / сут.
Умерли
390 тыс.+73 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+9 774 / сут.
- Лавров: Результата по разблокировке экспорта российских удобрений и зерна нет
- Бутусов назвал конфликт на Украине дьявольским заговором против человечества
- Мединский призвал преподавать историю в школах без «зазубривания»
- В Узбекистане заявили о рисках из-за возобновления обслуживания карт «Мир»
- В Совфеде проведут консультации о двухлетней службе по призыву
- СМИ: Си Цзиньпин и Путин показали Западу, насколько сблизились Пекин и Москва
- Журналист Караулов сообщил об обыске в его доме
- Uniper сообщил о полном прекращении поставок газа со стороны «Газпрома»
- Кабмин продлил до конца 2023 года запрет на вывоз из России ряда товаров
- В Харькове откроют пункты обогрева в метро, убежищах и школах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru