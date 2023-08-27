Власти Парижа с 1 сентября запретят аренду электросамокатов

Мера вступит в силу 1 сентября. Запрет введут по итогам городского референдума.

89% принявших в нем участие высказались за введение запрета на аренду электросамокатов. Причиной стали многочисленные жалобы на разбросанные по всему Парижу средства передвижения.

В России с 1 марта вступила в силу новая редакция Правил дорожного движения. Установлена предельная скорость для электросамокатов - 25 километров в час.

Как сообщает «Радиоточка НСН», в московском районе Южное Бутово в субботу неизвестный мужчина на электросамокате сбил пятилетнего мальчика и скрылся.

