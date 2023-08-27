Власти Парижа с 1 сентября запретят аренду электросамокатов
В столице Франции с началом осени введут запрет на аренду электросамокатов. Об этом пишет газета Sud Ouest.
Мера вступит в силу 1 сентября. Запрет введут по итогам городского референдума.
89% принявших в нем участие высказались за введение запрета на аренду электросамокатов. Причиной стали многочисленные жалобы на разбросанные по всему Парижу средства передвижения.
В России с 1 марта вступила в силу новая редакция Правил дорожного движения. Установлена предельная скорость для электросамокатов - 25 километров в час.
Как сообщает «Радиоточка НСН», в московском районе Южное Бутово в субботу неизвестный мужчина на электросамокате сбил пятилетнего мальчика и скрылся.
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