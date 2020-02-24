В Совфеде назвали причины для изменения размера пенсии
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова назвала несколько причин для изменения размера пенсии в России. Речь идет, в том числе, о пересчете пенсии при достижении человеком 80 лет или ошибках в расчетах. Об этом сенатор рассказала в интервью «Парламентской газете».
Отмечается, что снижение пенсии может быть связано с ошибками при ее назначении. Также сумма пенсионного пособия сократится, если будет снята надбавка на нетрудоспособного иждивенца при достижении им совершеннолетия, пояснила Бибикова.
Пенсия вырастает у граждан, которым исполнилось 80 лет. Сенатор напомнила, что в этом случае фиксированная выплата удваивается, пишет Газета.ru.
При переезде россиянина из региона в регион размер пенсии будет зависеть от величины прожиточного минимума, установленного в субъекте, и может уменьшаться или увеличиваться. Бибикова обратила внимание на то, что пенсия не должна быть ниже прожиточного минимума - варьироваться может сумма доплаты до установленного уровня.
Ранее председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский пояснил НСН, чего опасаться из-за отсутствия в Конституции нормы по индексации неработающим пенсионерам. По мнению члена Совета Федерации, если в Конституции будет прописано, что обе категории пенсионеров будут уравнены, то тогда государство должно изменить действующее законодательство в отношении работающих пенсионеров.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Стали известны победители полуфинала конкурса «Лидеры России 2020» в ЦФО
- В США оценили «странные» российские патроны для оружия ФСБ
- Американист объяснил, почему Трамп не мирит Россию и Украину
- Минздрав Украины запретил передавать еду в карантинную зону в Новых Санжарах
- США назвали цели своего эсминца в Черном море