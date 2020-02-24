В Совфеде назвали причины для изменения размера пенсии

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова назвала несколько причин для изменения размера пенсии в России. Речь идет, в том числе, о пересчете пенсии при достижении человеком 80 лет или ошибках в расчетах. Об этом сенатор рассказала в интервью «Парламентской газете».

Отмечается, что снижение пенсии может быть связано с ошибками при ее назначении. Также сумма пенсионного пособия сократится, если будет снята надбавка на нетрудоспособного иждивенца при достижении им совершеннолетия, пояснила Бибикова.