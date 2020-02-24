В Совфеде назвали причины для изменения размера пенсии

24 февраля 202011:41

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова назвала несколько причин для изменения размера пенсии в России. Речь идет, в том числе, о пересчете пенсии при достижении человеком 80 лет или ошибках в расчетах. Об этом сенатор рассказала в интервью «Парламентской газете».

Отмечается, что снижение пенсии может быть связано с ошибками при ее назначении. Также сумма пенсионного пособия сократится, если будет снята надбавка на нетрудоспособного иждивенца при достижении им совершеннолетия, пояснила Бибикова.

Экономист посоветовал россиянам не ожидать пенсии в 30 тысяч рублей

Пенсия вырастает у граждан, которым исполнилось 80 лет. Сенатор напомнила, что в этом случае фиксированная выплата удваивается, пишет Газета.ru.

При переезде россиянина из региона в регион размер пенсии будет зависеть от величины прожиточного минимума, установленного в субъекте, и может уменьшаться или увеличиваться. Бибикова обратила внимание на то, что пенсия не должна быть ниже прожиточного минимума - варьироваться может сумма доплаты до установленного уровня.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский пояснил НСН, чего опасаться из-за отсутствия в Конституции нормы по индексации неработающим пенсионерам. По мнению члена Совета Федерации, если в Конституции будет прописано, что обе категории пенсионеров будут уравнены, то тогда государство должно изменить действующее законодательство в отношении работающих пенсионеров.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:ПенсияСовет Федерации РфСенаторы