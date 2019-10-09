«Золотые кандалы». Негосударственную пенсию начнут выплачивать раньше
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике в эфире НСН заявил, что снижение возраста выплат поможет людям предпенсионного возраста работать дольше.
Депутаты Госдумы РФ утвердили в первом чтении законопроект о понижении возраста для выплаты негосударственной пенсии. Так, согласно тексту законопроекта, возраст для мужчин будет снижен с 65 до 60 лет и с 60 до 55 лет у женщин.
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН поддержал этот законопроект.
«Мы поддерживаем это решение в силу того, что накопительная пенсия в большей степени привязана к личным накоплениям гражданина. Это даст возможность людям на пенсии, когда материальное положение человека меняется в худшую сторону по отношению к его прошлой жизни, получать дополнительные материальные средства. Это позволит лучше сохранить тот уровень потребления, к которому он привык», - объяснил Рязанский.
Он также подчеркнул, что снижение возраста выплаты негосударственной пенсии замотивирует россиян работать дольше.
«Это подчёркивает то, что характер пенсии добровольный и этот накопительный сегмент несколько отличается от обязательной системы. Они друг друга будут дополнять. В этом смысле накопительный компонент всё-таки больше связан с желанием человека самому накапливать и желанием корпораций помогать накапливать. Это некие "золотые кандалы", которые удержат человека дольше на работе», - добавил сенатор.
Напомним, согласно пенсионной реформе, возраст выхода на пенсию для мужчин увеличен до 65 лет, а для женщин до 60. Авторы законопроекта уверенны, что такой поздний выход на негосударственную пенсию лишает мотивации потенциальных вкладчиков.
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