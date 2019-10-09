«Золотые кандалы». Негосударственную пенсию начнут выплачивать раньше

Депутаты Госдумы РФ утвердили в первом чтении законопроект о понижении возраста для выплаты негосударственной пенсии. Так, согласно тексту законопроекта, возраст для мужчин будет снижен с 65 до 60 лет и с 60 до 55 лет у женщин.

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН поддержал этот законопроект.

«Мы поддерживаем это решение в силу того, что накопительная пенсия в большей степени привязана к личным накоплениям гражданина. Это даст возможность людям на пенсии, когда материальное положение человека меняется в худшую сторону по отношению к его прошлой жизни, получать дополнительные материальные средства. Это позволит лучше сохранить тот уровень потребления, к которому он привык», - объяснил Рязанский.