В Совфеде рекомендовали проработать механизм сверки данных для соцвыплат
Вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова порекомендовала правительству проработать механизм проверки данных граждан, которым положены социальные выплаты. Такое заявление она сделала на заседании Совета по развитию социальных инноваций субъектов РФ.
Она отметила, что президентом РФ Владимиром Путиным было определено важное направление развития социальной сферы – обеспечение всех выплат в режиме «одного окна».
По словам Кареловой, необходимо выстроить работу социальной сферы, ориентируясь на запросы граждан. В этом должна помочь и единая цифровая платформа.
В 2020 году социальную поддержку от государства получили 75 миллионов человек на сумму около 12 триллионов рублей, но процесс получения выплат пока остается непростым для граждан.
Ранее сообщалось, что в Совете Федерации России подготовят меры по усилению ответственности работодателей за выплату неофициальной зарплаты.
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