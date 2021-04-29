В Совфеде рекомендовали проработать механизм сверки данных для соцвыплат

Вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова порекомендовала правительству проработать механизм проверки данных граждан, которым положены социальные выплаты. Такое заявление она сделала на заседании Совета по развитию социальных инноваций субъектов РФ.

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Она отметила, что президентом РФ Владимиром Путиным было определено важное направление развития социальной сферы – обеспечение всех выплат в режиме «одного окна».

По словам Кареловой, необходимо выстроить работу социальной сферы, ориентируясь на запросы граждан. В этом должна помочь и единая цифровая платформа.

В 2020 году социальную поддержку от государства получили 75 миллионов человек на сумму около 12 триллионов рублей, но процесс получения выплат пока остается непростым для граждан.

Ранее сообщалось, что в Совете Федерации России подготовят меры по усилению ответственности работодателей за выплату неофициальной зарплаты.

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Фото: council.gov.ru
ТЕГИ:ВыплатыСовет Федерации РФ
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