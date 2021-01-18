В Совфеде рассказали о льготах на обучение для борцов с COVID

Первая волна коронавируса весной 2020 года запомнилась нехваткой врачей и коек для больных. Для взятия ситуации под контроль потребовалось время. Сейчас нехватка врачей не стоит так остро, однако в ряде регионов сохраняется дефицит мест в больницах.

Зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко на пресс-конференции НСН рассказала, что в 2021 году будет усиленное внимание к инфекционной службе, начиная с подготовки кадров.

«Необходимо увеличивать набор на целевое обучение. Уже увеличено количество бюджетных мест в вузах, готовящих врачей. Кроме того, при поступлении в ординатуру учитывается то, что некоторые студенты работали волонтерами или оказывали медпомощь. В первом случае им добавят 20 баллов, во втором – 30 баллов. Если это студенты, которые учатся на платной основе, то у них есть возможность перейти на бюджет», - отметила она.

С ноября Минздрав разрешил лечить больных коронавирусом с помощью телемедицинских технологий - разумеется, тех, чьё состояние не требует госпитализации. Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева в эфире НСН поддержала такое решение и напомнила, что телемедицина давно и активно используется в России.

