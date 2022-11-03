Экс-командующий ВДВ поддержал возвращение к двухгодичной службе в армии

За год службы в армии молодой человек не успевает овладеть всеми необходимыми навыками, спецоперация показала, что не приходится рассчитывать и на высокий уровень подготовки контрактников, заявил экс-командующий ВДВ, генерал, заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Владимир Шаманов в беседе с НСН.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил увеличить срок службы в армии до двух лет. По его словам, это позволит качественно подготовить военнослужащих, передает РИА Новости. Шаманов поддержал инициативу, отметив, что ее необходимость подтвердила спецоперация.

«Безусловно, я его поддерживаю. Как показала практика, это было популистское решение - сократить срок службы. За год службы, когда техника усложняется с каждым годом, невозможно молодого человека научить быть достойным защитником Отечества. Два года – это самый оптимальный срок, это доказала практика и советской службы, и сложившаяся практика подготовки. Полгода – это военно-учетная специальность, человека готовят, полтора года он служит», - заметил Шаманов.

Собеседник НСН также отметил, что надежды на контрактную армию пока не оправдываются, необходимо усиливать уровень подготовки всех солдат.