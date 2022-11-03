Экс-командующий ВДВ поддержал возвращение к двухгодичной службе в армии
Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Владимир Шаманов заявил НСН, что отмена двухгодичного срока службы была ошибкой, которую теперь придется исправлять.
За год службы в армии молодой человек не успевает овладеть всеми необходимыми навыками, спецоперация показала, что не приходится рассчитывать и на высокий уровень подготовки контрактников, заявил экс-командующий ВДВ, генерал, заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Владимир Шаманов в беседе с НСН.
Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил увеличить срок службы в армии до двух лет. По его словам, это позволит качественно подготовить военнослужащих, передает РИА Новости. Шаманов поддержал инициативу, отметив, что ее необходимость подтвердила спецоперация.
«Безусловно, я его поддерживаю. Как показала практика, это было популистское решение - сократить срок службы. За год службы, когда техника усложняется с каждым годом, невозможно молодого человека научить быть достойным защитником Отечества. Два года – это самый оптимальный срок, это доказала практика и советской службы, и сложившаяся практика подготовки. Полгода – это военно-учетная специальность, человека готовят, полтора года он служит», - заметил Шаманов.
Собеседник НСН также отметил, что надежды на контрактную армию пока не оправдываются, необходимо усиливать уровень подготовки всех солдат.
«Контрактник не берется из воздушного пространства, он сначала служит. Он может заключить контракт через три месяца, а что за три месяца он может приобрести в плане подготовки? Парень со школьной скамьи или колледжа. Как показывает практика, почти ничего. Закрывали глаза, чтобы кого-то привлечь. Первые три месяца спецоперации показали, как эти контрактники отказывались, говоря, что не на это подписывали контракт. Очень много вопросов, пришло время исправлять ошибки», - объяснил он.
Также генерал подчеркнул, что в советское время подавляющее большинство подразделений не страдали дедовщиной, при отстроенном законодательстве этого можно будет избежать.
Со своей стороны, экс-главком сухопутных войск, генерал армии Владимир Болдырев в эфире НСН сказал, что одного года службы в армии достаточно при условии укомплектованности контрактниками на 60-70%. По его словам, решение об увеличении срока службы не будет принято.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+6 375 / сут.
Умерли
390 тыс.+73 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+9 774 / сут.
- СМИ: Си Цзиньпин и Путин показали Западу, насколько сблизились Пекин и Москва
- Журналист Караулов сообщил об обыске в его доме
- Uniper сообщил о полном прекращении поставок газа со стороны «Газпрома»
- Кабмин продлил до конца 2023 года запрет на вывоз из России ряда товаров
- В Харькове откроют пункты обогрева в метро, убежищах и школах
- Медведев намекнул о разделе Польши
- Национальный расчетный депозитарий обратился в совет Европы для обжалования санкций
- Патрушев заявил, что США хотят изучить потенциальный фронт в Центральной Азии
- Власти Херсонской области не исключили скорой активизации боевых действий
- Патрушев допустил участие Запада в создании Украиной «грязной бомбы»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru