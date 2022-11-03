Экс-командующий ВДВ поддержал возвращение к двухгодичной службе в армии

Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Владимир Шаманов заявил НСН, что отмена двухгодичного срока службы была ошибкой, которую теперь придется исправлять. 

За год службы в армии молодой человек не успевает овладеть всеми необходимыми навыками, спецоперация показала, что не приходится рассчитывать и на высокий уровень подготовки контрактников, заявил экс-командующий ВДВ, генерал, заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Владимир Шаманов в беседе с НСН.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил увеличить срок службы в армии до двух лет. По его словам, это позволит качественно подготовить военнослужащих, передает РИА Новости. Шаманов поддержал инициативу, отметив, что ее необходимость подтвердила спецоперация.

«Безусловно, я его поддерживаю. Как показала практика, это было популистское решение - сократить срок службы. За год службы, когда техника усложняется с каждым годом, невозможно молодого человека научить быть достойным защитником Отечества. Два года – это самый оптимальный срок, это доказала практика и советской службы, и сложившаяся практика подготовки. Полгода – это военно-учетная специальность, человека готовят, полтора года он служит», - заметил Шаманов.

Собеседник НСН также отметил, что надежды на контрактную армию пока не оправдываются, необходимо усиливать уровень подготовки всех солдат.

Генерал не поверил в увеличение срока службы до двух лет: обострятся проблемы
«Контрактник не берется из воздушного пространства, он сначала служит. Он может заключить контракт через три месяца, а что за три месяца он может приобрести в плане подготовки? Парень со школьной скамьи или колледжа. Как показывает практика, почти ничего. Закрывали глаза, чтобы кого-то привлечь. Первые три месяца спецоперации показали, как эти контрактники отказывались, говоря, что не на это подписывали контракт. Очень много вопросов, пришло время исправлять ошибки», - объяснил он.

Также генерал подчеркнул, что в советское время подавляющее большинство подразделений не страдали дедовщиной, при отстроенном законодательстве этого можно будет избежать.

Со своей стороны, экс-главком сухопутных войск, генерал армии Владимир Болдырев в эфире НСН сказал, что одного года службы в армии достаточно при условии укомплектованности контрактниками на 60-70%. По его словам, решение об увеличении срока службы не будет принято.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:СпецоперацияВоеннослужащиеГосдумаАрмия
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