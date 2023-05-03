Клишас предложил запретить езду на электросамокатах по городским улицам
3 мая 202320:19
Сенатор Андрей Клишас предложил запретить езду на электросамокатах по городским улицам, сообщает «Говорит Москва».
Парламентарий предлагает использовать электросамокаты только в парках и частных поселках.
«Думаю, можно оставить их только в парках, где для этих устройств есть специально выделенные дорожки», - сказал Клишас.
При этом он уточнил, что использование электросамокатов в частных поселках допустимо, но при условии согласия собственников домов.
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3 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru