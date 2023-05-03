Клишас предложил запретить езду на электросамокатах по городским улицам

Сенатор Андрей Клишас предложил запретить езду на электросамокатах по городским улицам, сообщает «Говорит Москва».

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Парламентарий предлагает использовать электросамокаты только в парках и частных поселках.

«Думаю, можно оставить их только в парках, где для этих устройств есть специально выделенные дорожки», - сказал Клишас.

При этом он уточнил, что использование электросамокатов в частных поселках допустимо, но при условии согласия собственников домов.


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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:электросамокатСовет Федерации РФАндрей Клишас

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