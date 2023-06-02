Роскомнадзор заявил о 177 утечках данных с начала года

Замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер заявил, что за сентябрь-декабрь 2022 года ведомством были получены 70 уведомлений от компаний, зафиксировавших у себя утечки данных, сообщает ТАСС.

По его словам, за пять месяцев 2023 года таких инцидентов произошло уже 177 раз.



Вагнер отметил, что в настоящее время компании самостоятельно и честно извещают Роскомнадзор об утечках.



«Они стремятся пойти навстречу государству, чтобы были выработаны адекватные меры реагирования», - заключил он.

