В Совфеде призвали регулировать обложки школьных тетрадей

На заседании сенатор продемонстрировала тетради со стилизованными под мемы обложками, которые продавались в Твери.

По её словам, местные жители были возмущены таким оформлением, на которых она увидела нарушение закона о государственном флаге России, а также «нарушение всех этических норм и правил», к которым привыкли россияне.

«Что может подумать ученик, который приходит в школу и видит такую тетрадь? Видеть такую тетрадку совершенно невозможно», — заключила Скаковская.

Она добавила, что продемонстрированные ею тетради уже изъяли из продажи.

Ранее Минпросвещения исключило из федерального перечня учебников, допущенных в школы, пособия по экономике доктора экономических наук Игоря Липсица (признан в РФ иноагентом), сообщает RT.

