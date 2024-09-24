В Совфеде призвали регулировать обложки школьных тетрадей
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская призвала ввести регулирование содержания обложек ученических тетрадей. ОБ этом сообщает РБК.
На заседании сенатор продемонстрировала тетради со стилизованными под мемы обложками, которые продавались в Твери.
По её словам, местные жители были возмущены таким оформлением, на которых она увидела нарушение закона о государственном флаге России, а также «нарушение всех этических норм и правил», к которым привыкли россияне.
«Что может подумать ученик, который приходит в школу и видит такую тетрадь? Видеть такую тетрадку совершенно невозможно», — заключила Скаковская.
Она добавила, что продемонстрированные ею тетради уже изъяли из продажи.
Ранее Минпросвещения исключило из федерального перечня учебников, допущенных в школы, пособия по экономике доктора экономических наук Игоря Липсица (признан в РФ иноагентом), сообщает RT.
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