«Это приятно»: Леонид Каневский отреагировал на мемы со своим участием
29 июня 202413:48
Актер и телеведущий Леонид Каневский рассказал в интервью на YouTube-канале FAMETIME, что знает о том, что стал мемом, и ему это нравится.
Ведущий признался, что ему приятна такая популярность, ведь все мемы и шутки с его участием сделаны с уважением.
«Ни одного бестактного изображения, все эти шутки и фразы ироничные, и это конечно очень приятно, потому что люди относятся уважительно», - сказал артист.
Ранее стало известно, что Каневский уже три года отказывается вести частные мероприятия, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru