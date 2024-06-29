«Это приятно»: Леонид Каневский отреагировал на мемы со своим участием

Актер и телеведущий Леонид Каневский рассказал в интервью на YouTube-канале FAMETIME, что знает о том, что стал мемом, и ему это нравится.

«Разорвало в клочья!»: Актер Бурунов вспомнил, как впервые услышал Depeche Mode

Ведущий признался, что ему приятна такая популярность, ведь все мемы и шутки с его участием сделаны с уважением.

«Ни одного бестактного изображения, все эти шутки и фразы ироничные, и это конечно очень приятно, потому что люди относятся уважительно», - сказал артист.

Ранее стало известно, что Каневский уже три года отказывается вести частные мероприятия, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Владимир Смирнов
ТЕГИ:ТелеведущийАктеры

Горячие новости

Все новости

партнеры