«Это приятно»: Леонид Каневский отреагировал на мемы со своим участием

Ведущий признался, что ему приятна такая популярность, ведь все мемы и шутки с его участием сделаны с уважением.



«Ни одного бестактного изображения, все эти шутки и фразы ироничные, и это конечно очень приятно, потому что люди относятся уважительно», - сказал артист.

Ранее стало известно, что Каневский уже три года отказывается вести частные мероприятия, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

