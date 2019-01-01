«Лига пациентов»: В стране нет системы обеспечения льготными лекарствами

Росздравнадзор выявил во многих регионах грубые нарушения в обеспечении граждан льготными лекарствами. Также обнаружились проблемы с обеспечением препаратами детей и инвалидов.

Президент общероссийской общественной организации «Лига пациентов» Александр Саверский объяснил в эфире НСН, что проблема заключается в отсутствии в стране системы лекарственного обеспечения.

«У нас есть закон об обращении лекарственных средств. Этим занимаются восемь министерств и ведомств, у каждого свои интересы, достаточно разнонаправленные. Они между собой уже судятся даже. Далее большой вопрос: почему аптека должна заниматься обеспечением льготников, если это экономически невыгодно? Президент говорил, что цены в соседних регионах на препараты могут отличаться в 59 раз. Кроме того, 81% льготников отказались от лекарств в пользу монетизации. Потому что льготу реализовать практически невозможно: кроме того, что нужно иметь льготу, лекарство должно находиться во всех необходимых перечнях, должно быть в стандарте по нозологии, должно быть закуплено на торгах – именно то лекарство, которое нужно, а не то, которое закупят Минздрав и ФАС. Так что вероятность того, что вы получите лекарство, которое вам нужно, исключительно мала. Всю эту систему нужно сносить и строить на ее месте нормальную систему лекарственного обеспечения», - пояснил он.

По словам эксперта, начинать реформу необходимо с принятия соответствующего закона о лекарственном обеспечении населения.