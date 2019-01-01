«Лига пациентов»: В стране нет системы обеспечения льготными лекарствами
Президент общероссийской общественной организации «Лига пациентов» объяснил в эфире НСН причины выявленных Росздравнадзором нарушений.
Росздравнадзор выявил во многих регионах грубые нарушения в обеспечении граждан льготными лекарствами. Также обнаружились проблемы с обеспечением препаратами детей и инвалидов.
Президент общероссийской общественной организации «Лига пациентов» Александр Саверский объяснил в эфире НСН, что проблема заключается в отсутствии в стране системы лекарственного обеспечения.
«У нас есть закон об обращении лекарственных средств. Этим занимаются восемь министерств и ведомств, у каждого свои интересы, достаточно разнонаправленные. Они между собой уже судятся даже. Далее большой вопрос: почему аптека должна заниматься обеспечением льготников, если это экономически невыгодно? Президент говорил, что цены в соседних регионах на препараты могут отличаться в 59 раз. Кроме того, 81% льготников отказались от лекарств в пользу монетизации. Потому что льготу реализовать практически невозможно: кроме того, что нужно иметь льготу, лекарство должно находиться во всех необходимых перечнях, должно быть в стандарте по нозологии, должно быть закуплено на торгах – именно то лекарство, которое нужно, а не то, которое закупят Минздрав и ФАС. Так что вероятность того, что вы получите лекарство, которое вам нужно, исключительно мала. Всю эту систему нужно сносить и строить на ее месте нормальную систему лекарственного обеспечения», - пояснил он.
По словам эксперта, начинать реформу необходимо с принятия соответствующего закона о лекарственном обеспечении населения.
«Нужно выяснить потребности. Затем нужно планировать. Нужно максимально централизовать, потому что в каждом регионе уже практически своя система здравоохранения, своя система закупок, поэтому цены отличаются в 59 раз. Мы выступаем за централизацию. Оттуда нужно максимально исключить не только ведомства, но и субъекты, потому что они начинают играть против своих граждан. Идут сотни судов, чтобы обеспечить людей лекарствами. По моим представлениям, это уголовные дела, которые должен возбуждать Следственный комитет. Потому что есть случаи, когда люди без лекарств умирают или становятся инвалидами. Право не работает. Нужно производить полную перезагрузку», – заключил он.
Напомним, в Саратове в октябре прошлого года умерла девушка, страдавшая сахарным диабетом, которая не могла получить необходимые ей лекарства.
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