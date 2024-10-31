В Совфеде предложили запретить празднование Хэллоуина в школах и университетах
В российских школах и университетах необходимо запретить празднование Хэллоуина, заявила сенатор Наталия Косихина, передает РИА Новости.
По ее словам, вместо празднования Хэллоуина преподаватели могли бы поговорить с детьми о русских традициях и ценностях, что было бы полезно и актуально сегодня. Именно такие шаги позволят обществу через несколько лет полностью забыть об этом западном празднике.
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов ранее предложил переименовать Хэллоуин, чтобы транслировать молодежи российские символы, а не западные. По словам депутата, следует провести ребрендинг праздника, сохранив большую часть атрибутики и при этом изменив его дух. По его мнению, основой могут стать произведения «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, «Вечера на хуторе близ Диканьки» Николая Гоголя. В качестве названия он предложил «Ночь таинственных историй».
В России не нужно придумывать свой вариант Хэллоуина, нужно просто отказаться от этого праздника, который пропагандирует темные силы, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко «Радиоточке НСН».
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