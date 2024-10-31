В Совфеде предложили запретить празднование Хэллоуина в школах и университетах

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов ранее предложил переименовать Хэллоуин, чтобы транслировать молодежи российские символы, а не западные. По словам депутата, следует провести ребрендинг праздника, сохранив большую часть атрибутики и при этом изменив его дух. По его мнению, основой могут стать произведения «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, «Вечера на хуторе близ Диканьки» Николая Гоголя. В качестве названия он предложил «Ночь таинственных историй».

В России не нужно придумывать свой вариант Хэллоуина, нужно просто отказаться от этого праздника, который пропагандирует темные силы, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко «Радиоточке НСН».

