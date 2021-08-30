Мишустин поручил выделить деньги на выплаты пенсионерам из резервного фонда
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому из резервного фонда правительства на единовременные выплаты пенсионерам выделят более 433 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба кабмина.
В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, бюджетные ассигнования в размере 433 361 341,5 тысяч рублей будут выделены Минфину для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Пенсионного фонда РФ. Выплату в размере 10 тысяч рублей получат не менее 43 миллионов пенсионеров.
Ранее заместитель исполнительного директора Союза пенсионеров России Людмила Пискунова заявила, что обещанные президентом России Владимиром Путиным 10 тысяч рублей пенсионеры, скорее всего, «проедят» или оплатят коммунальные услуги.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,9 млн+18 325 / сут.
Умерли
182 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
6,2 млн+14 180 / сут.
- В Европе цена газа впервые превысила 600 долларов за тысячу кубометров
- Мишустин поручил выделить деньги на выплаты пенсионерам из резервного фонда
- Многоразовый космический грузовик Dragon состыковался с МКС
- Пентагон: США нужно готовиться к новым атакам на аэропорт Кабула
- Минюст включил в перечень нежелательных религиозные организации Латвии и Украины
- Генпрокуратура заявила о рекордном количестве коррупционных преступлений
- Власти Москвы разъяснили порядок проведения школьных линеек 1 сентября
- Перед 1 сентября в России подорожали букеты
- Фактор Зеленского: В США допустили остановку Байденом «Северного потока-2» в последний момент
- МИД Эстонии отказался выдать визу российскому дипломату
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru