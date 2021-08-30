Мишустин поручил выделить деньги на выплаты пенсионерам из резервного фонда

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому из резервного фонда правительства на единовременные выплаты пенсионерам выделят более 433 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба кабмина.

В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, бюджетные ассигнования в размере 433 361 341,5 тысяч рублей будут выделены Минфину для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Пенсионного фонда РФ. Выплату в размере 10 тысяч рублей получат не менее 43 миллионов пенсионеров.

Ранее заместитель исполнительного директора Союза пенсионеров России Людмила Пискунова заявила, что обещанные президентом России Владимиром Путиным 10 тысяч рублей пенсионеры, скорее всего, «проедят» или оплатят коммунальные услуги.